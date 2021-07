Søndag morgen starter for dem, der er tidligt oppe, rigtig godt ud med et flot, solrigt sommervejr. Og heldigvis bliver det ved.

»Jeg vil nok kalde det en sommerdag, så de, der har lyst, kan godt tage på stranden,« lyder det fra vagthavende Dan Nelsvall fra DMI.

For temperaturen kommer til at ligge mellem 19 og 24 grader, og derfor gør DMI også lige opmærksom på, at det er en god idé at huske solcremen.

Lige nu er det primært i den sydøstlige del af Danmark, at solen har kigget frem, men resten af landet bliver ikke snydt.

For de morgenfriske så har dagen startet med solrigt vejr i den østlige og sydlige del af landet. I resten af landet ventes efterhånden også kik til solen. Dagtemp. stiger til mellem 19 og 24 grader, husk solcremen hvis I skal ud og nyde det dejlige vejr. pic.twitter.com/aCPw6aZCSU — DMI (@dmidk) July 11, 2021

»Her er lidt flere skyer til at starte med, men i løbet af dagen får de også sol.«

Det betyder samtidig, at vi får en lille pause fra al den nedbør, store dele af Danmark har haft de seneste dage..

»Det bliver ikke en lang pause dog. Der er ikke skybrud på vej mod Danmark lige nu, men det ligger tæt, og det kan komme, men ikke i dag. Så det er bare at komme ud og nyde det gode vejr,« siger Dan Nelsvall..

Og med lidt tålmodighed gemt i ærmet kan vi se frem til nogle rigtig varme dage snart. Dan Nelsvall fortæller nemlig, at temperaturen vil stige en del omkring onsdag.

»Det bliver 20 grader fra onsdag igen. Men med den varme er der risiko for byger i dagstimerne,« siger Dan Nelsvall.