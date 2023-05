De fleste steder i landet kan vi lørdag roligt finde solcremen frem og nyde helt op til 22 grader.

Men et sted i landet kan man dog få spoleret stranddagen.

Det oplyser vagtchef Henning Gisselø fra DMI:

»Der ligger lidt havgus (tåge, der trækker ind fra vandet, red.) mod nordvest ved Skagerrak – og der bliver det altså ikke mere end 10-12 grader.«

Der er også mulighed for regnbyger over Midtjylland, siger Henning Gisselø.

Både Fyn, Vestsjælland og hovedstaden forventes dog at blive varmet af solens stråler, hvor temperaturen vil svinge mellem 17 og 22 grader.

Det flotte forårsvejr kommer til at fortsætte i aftentimerne, så overvejer man at finde grillen frem, er lørdagen et godt bud.