Hvis du ikke helt føler, at sommerens tan er nået endnu, kan du snart ånde lettet op. I hvert fald for en kort periode.

Når vi lige er over en kommende uge med et middelmådigt sommervejr på 18-20 grader, kommer varmen tilbage.

»Omkring næste weekend vil det blive varmere, mellem 20-25 grader cirka,« siger DMI's vagtchef Bolette Brødsgaard.

Et sommervejr, der primært kommer til at ramme Jylland. Men ifølge DMI's vagtchef er det stadig lidt usikkert.

Desværre kommer det gode sommervejr kun for en kort periode.

»Det kommer ikke til at vare længe. Det er bare en kort hilsen på en dag eller to. Det er et vestenvindsbælte vi (Danmark red.) ligger i, så vi har skiftende vejr med pludselige skift,« fortæller Brødsgaard.

Det betyder, at selvom vi snart får sommer og sol, hvor et højttryk med varme kommer ind over Danmark, kan det lige så hurtigt, som det kom, blive skiftet ud med en front med nedbør.

Det skiftende vejr kommer til at fortsætte de næste mange uger.

»Den her sommer bliver rigtig god for udendørsaktiviteter, men vin på terrassen om aftenen bliver nok sværere.«