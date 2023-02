Lyt til artiklen

Hvis du har savnet solen, så er der hermed godt nyt på vej til dig.

De kommende dage kan nemlig kaste en del solskin af sig – men de kan også skabe lidt udfordringer. Særligt på to områder.

Det skyldes, at vejret om natten bliver både koldt og ret klart. Det oplyser meteorolog Mette Zhang i sin vejropdatering på DMIs hjemmeside.

Det kan på den ene side føre til, at der kan dannes rimtåge eller tåge flere steder.

Og på den anden side kan det også skabe pletvis glatte veje rundt omkring. Særligt i natte- og morgentimerne.

»De kommende dage strømmer kold og ret tør luft ned over landet nordfra. Det giver dage med kun en smule vind, og solen får i dagtimerne temperaturen til at stige til mellem to-tre til cirka otte grader,« forklarer hun.

Imens bliver nætterne til dels klare og med frost i store dele af landet – og temperaturen bliver ned mellem fem graders frost og fem graders varme.

»På grund af det kolde og ret klare vejr kan der dannes rimtåge eller tåge flere steder. Tågen kan blive liggende et stykke op ad formiddagen, før solen får bugt med den,« fortæller Mette Zhang i sin vejropdatering.

Tidligt mandag morgen lyder det også, at der er risiko for pletvis rimglatte veje rundt omkring i landet.

Af Vejdirektoratets kort over landet ser det ud til, at det især er i det sjællandske, at der kan være glatte veje her til morgen.