Måske er det dig selv, eller også har du helt sikkert en ven, der ikke er til at hive ud af Solens stråler, når sommeren først er indtruffet.

Derfor er der god grund til at spærre øjnene op og læse eller se med her, skriver Videnskab.dk.

Det seneste afsnit af Mytedysten, som er en serie på YouTube-kanalen 'Tjek', stiller nemlig skarpt på tre myter om tanning og solbeskyttelse.

'Tjek' er Videnskab.dk’s YouTube-kanal om sundhed og videnskab, der bringer forskningsbaseret viden ud til danske unge.

Første myte: Kan solcreme dække 100 procent? Svar: Nej, det kan det ikke.

Selvom du følger alle anvisninger om mængde og solfaktor til din hud, så vil solcremen aldrig kunne beskytte dig 100 procent mod Solens stråler.

Solen afgiver tre typer af stråler: UVA-, UVB- og UVC-stråler, men UVC-strålerne rammer faktisk ikke din hud, fordi de standses af ozonlaget.

UVB-strålerne giver primært solbrændthed og solskoldning, men UVA-strålerne giver også huden farve. UVA-strålerne kan desuden ødelægge hudcellernes DNA og medføre ældning af huden.

Det vil du aldrig kunne beskytte dig 100 procent imod, selvom du bruger solcreme. En solcreme med faktor 50 beskytter dog din hud helt op til 98 procent, hvilket jo også er udmærket.

Anden myte: Beskytter selvbruner mod solens stråler? Svar: Ja, faktisk!

Men kun i et meget begrænset omfang.

Selvbruner efterligner nemlig hudens egen naturlige solbeskyttelse.

Når vi bliver brune af Solens stråler, skyldes det, at vores hud forsøger at beskytte os mod Solens skader.

Den mørke farve kan nemlig absorbere noget af Solens energi, og når du bliver mørk af din selvbruner, så er det lige præcis den effekt, du opnår.

Du skal dog være opmærksom på, at der er tale om en meget beskeden solbeskyttelse, og derfor skal du ikke kassere solcremen i den tro, at din selvbruner kan klare opgaven alene. Den er dog et udmærket supplement til din solcreme.

Tredje myte: Kan en tur i solariet forberede huden til kraftig sol? Svar: Niks.

Det kan stadigvæk absolut ikke anbefales at gå i solarie.

Det kan være en ide at have solbrun kulør, inden man udsætter sig selv for kraftigt sollys, men solariet er ikke en god metode til at opnå det.

Problemet med at få sin kulør fra solariet er, at du udsætter dig selv for stråling.

Selvom solariet indeholder mindre UVB-stråling end sollyset, så er der stadig masser af UVA-stråling – og begge stråler er kræftfremkaldende.

Derfor vil det være en bedre idé at forberede din vinterblege hud ved at bruge en selvbruner.

