»En dejlig dag, men husk overtøjet, når du skal ud.«

Sådan lyder det gode råd fra DMI på en tirsdag, som tegner til at blive en nogenlunde pæn forårsdag med kun et par enkelte dryp fra oven.

Til gengæld er der ikke meget 'kom maj du søde milde' over denne lidt småkølige dag.

En såkaldt frontpassage er nemlig på vej ind over landet, og derfor må vi forvente noget lavere temperaturer end de 16 grader, mandagen bød på mange steder, forklarer vagthavende meteorolog, Bolette Brødsgaard:

»De fleste fronter er en skillezone mellem varm og kold luft. Det vil sige, at luftmassen efter en frontpassage skifter karakter. Efter en koldfront kommer koldere luft og efter en varmfront varmere luft,« skriver hun i sin kommentar på dmi.dk.

Derfor bliver tirsdagens vejr præget af »nogen sol« og kun enkelte lette byger. Temperaturerne komme til at ligge mellem ni og 12 grader, og vinden bliver let til jævn fra nordvest.

»I går nåede temperaturen mange steder op på 16 grader, men i dag – efter passagen af koldfronten – kommer vi ikke højere end 10 til 12 grader,« skriver Bolette Brødsgaard og fortsætter:

»Luftmassen over Danmark er simpelthen koldere end den luft, der lå over landet i går (mandag, red).«

I det hele taget bliver de mere beskedne temperaturer kendetegnende for det meste af ugen, fremgår det af DMIs syvdøgnsprognose.

De kommende dage ser ud til at blive en blanding af sol og skyer. Heldigvis kan vi glæde os over, at det holder tørt.

Og hvis du ikke synes, at det lyder af rigtig majvejr, så trøster meteorologen med, at det faktisk ikke bliver så slemt endda.

Om tirsdagens vejr skriver hun eksempelvis:

»Det bliver dog stadig en fin forårsdag, selv om den bliver lidt kølig. Der kommer perioder med både sol og skyer, og enkelte steder kan der falde en let byge.«