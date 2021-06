Beklager. Prognoserne er hverken vilde eller prangende.

Til gengæld er der udsigt til »meget pænt« og almindeligt dansk sommervejr, hvor vi slipper for både hedeslag og oversvømmede kældre.

»Der er ikke noget særligt at sige om vejret i disse dage,« lyder det nærmest undskyldende fra DMIs vagthavende meteorolog, Jesper Eriksen, fra morgenstunden.

Torsdag får vi nemlig en blanding af »nogen sol« de fleste steder. Skyer. Mest tørt vejr, men måske en enkelt lokal byge, forklarer han.

Satellitbilledet herunder afslører, at man mange steder i den sydlige og østlige del af landet er stået op til , men her vil solen i dagens løb bryde frem. Andre steder i landet skinner allerede her fra morgenstunden, men kan stedvis kigge frem i dagens løb.

»Men det bliver ikke noget, der rigtig batter,« tilføjer han om nedbøren.

Temperaturerne kommer til at ligge mellem 15 og 20 grader. Koldest ved den jyske vestkyst.

Og vinden gør heller ikke megen væsen af sig: En svag til jævn vind omkring vest, mens kysterne får stedvis frisk vind.

»Vi får meget almindeligt dansk sommervejr,« lyder dommen fra Jesper Eriksen.