Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Koldt luft, blæst og stedvise byger strømmer lige nu gennem landet – men det kommer ikke til at vare ved.

For ifølge DMI's prognoser vil det nemlig snart skifte mod det varmere og mere solrige.

»Vi ser ud til at få nogle relativt stille dage og flot med sol og efterhånden også ganske pæne temperaturer,« fortæller DMI til B.T.

Men senere på ugen kan temperaturen og mængden af sol dog tage endnu et nøk opad herhjemme.

Det skyldes et højtryk, som formentlig vil komme til at ligge stille over Baltikum – og det betyder, at ryggen af højtrykket bliver her i landet.

»Onsdag og frem mod næste weekend ser det i den grad sommerligt ud igen med helt op til 28 grader,« fortæller DMI, som også fortæller, at der ikke kommer meget vind.

Det bliver særligt inde i landet væk fra kysterne, at det kan blive særligt varmt, hvor vind fra havet ikke vil sænke temperaturen.

»Vi er dog så langt henne på sommeren at havtemperaturen er høj, så vinden vil ikke være så kold,« fortæller DMI.

Lige nu ligger et højtryk vest for De Britiske Øer, mens et lavtryk bevæger sig fra Island mod øst.

Det betyder kun lidt sol, enkelte byger og blæsevejr.

Vinden aftager dog en del søndag.