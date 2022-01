Får vi en solrig eller overskyet dag?

Tja … det afhænger helt af, hvor i landet du befinder dig.

Tirsdag bliver de to ting nemlig ikke ligeligt fordelt.

»Jeg tror måske godt, man kan føle sig lidt snydt, hvis man sidder i den sydvestlige del af landet og hører folk nordpå tale om flot solskinsvejr i dag.«

Det siger vagthavende meteorolog hos DMI, Trine Pedersen, tirsdag morgen, hvor mandagens grå dyne allerede har sluppet sit tag i det nordjyske, på Djursland og i den nordøstlige del af Sjælland.

Og det er altså bare et spørgsmål om tid, før opklaringen breder sig til den øvrige del af den nordlige og østlige del af landet, forklarer hun.

»I løbet af formiddagen klarer det op i de nordlige og nordøstlige egne med nogen eller en del sol. Vind kommer der ikke specielt meget af – den bliver svag til jævn – og temperaturerne kommer til at ligge omkring seks grader.«

Alt i alt er der altså lagt op til en ganske flot januardag – hvis du altså vel at mærke befinder dig mod nord eller øst.

Eller, som den vagthavende meteorolog udtrykker det:

»En meget stille og rolig dag.«

»Det er lidt svært at sige, præcis hvor grænsen kommer til at gå. Det kan godt være, at Nordøstfyn måske får lidt sol indimellem, men Sønderjylland kommer nok til at ligge i en grå dyne,« siger Trine Pedersen.

De fire storbyer

Det giver naturligvis også en smule forskel på vejret i vores fire største byer.

Både Aalborg, Aarhus og København får en flot dag med sol, mens Odense nok må se frem til endnu en skyet dag.

»I dag bliver det Odense, der trækker nitten,« siger Trine Pedersen.

Allerede i de tidlige morgentimer er opklaringen nået til Aalborg, mens der går nogle timer, får den slår igennem i Aarhus og København.

Er du heldig at få glæde af solen tirsdag, så gælder det bare om at nyde den, mens den er her.

De kommende dage bliver vejret nemlig anderledes omskifteligt, melder DMI, med både sol, skyer, regn og til tider også ganske meget blæst.