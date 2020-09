Vil du have en bid af den sidste septembersol, skal du sørge for at søge mod øst.

Solen bliver nemlig på ingen måde ligeligt fordelt på den sidste dag i september.

Onsdagens vejr bliver med andre ord meget en gentagelse af tirsdagens.

Og præcis som med gårsdagens vejrudsigt, så afhænger mængden af sol, skyer og regn fuldstændig af, hvor i dronningeriget du befinder dig:

Sol mod øst - skyer og lidt småregn mod vest . Temperatur mellem 15 og 18 grader og svag til jævn vind fra sydøst. Læs mere på https://t.co/I6gLnAIgh4 — DMI (@dmidk) September 30, 2020

Mens den østlige del af landet får en pæn efterårsdag med sol og tørt vejr, får jyder og fynboer en grå og skyet dag med regn hist og her.

»Det vil minde meget om vejret i går (tirsdag, red.). Den østlige del af Sjælland får det pæneste vejr med sol og kun lidt vind og temperaturer, der er lune for årstiden. Op til 18 grader,« fortæller den vagthavende meteorolog hos DMI, Anja Bodholdt.

Det er dog ikke de store nedbørsmængder, der er udsigt til i resten af landet, beroliger hun.

Torsdag bliver også en pæn dag med tørt og nogen sol, forudser meteorologen, men natten til fredag og først på dagen fredag blæser det op og bliver vådt.

»I løbet af natten (til fredag, red.) kommer der udbredt regn, og det varer ved i begyndelsen af fredagen,« siger Anja Bodholdt.

Og har du planlagt udendørs aktiviteter i løbet af weekenden, skal du huske paraply og regntøj.

Lørdagen bliver nemlig ret blæsende, mens en del af søndagen ser ud til at blive ret våd.

Men den tid, den sorg...