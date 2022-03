»Sol, så langt øjet rækker.«

Sådan lyder den glade melding fra Danmarks Meteorologiske Institut onsdag morgen.

Faktisk har vagthavende meteorolog, Klaus Larsen, sol i prognoserne for de næste ti dage.

»Noget godt kommer der fra Rusland,« siger han og forklarer, at det højtryk, som vi i disse dage nyder godt af, ligger over blandt andet Rusland og Ukraine og holder det kølige og våde vejr væk fra vore breddegrader.

Efter en kold og tåget start på onsdagen er der derfor udsigt til en flot forårsdag, hvor temperaturerne nogle steder kommer op og runde de ti grader.

»Vi får en solrig eftermiddag, når først tågen er lettet,« siger Klaus Larsen og tilføjer, at man på øerne i Kattegat og på Bornholm kommer til at døje med tåge et stykke op af dagen.

Og skal man ud at sejle, skal man være opmærksom på, at sigtbarheden til søs vil være nedsat en stor del af dagen.

Men bortset fra det er det svært at bevare pessimismen rent vejrmæssigt denne onsdag.

»Der er sol til alle og lune temperaturer. Rigtig mange steder kommer vi op på ni til ti grader lokalt. Varmest bliver det i Syd- og Sønderjylland og i Vestjylland, hvor de får sol det meste af dagen.«

Andre steder i landet må »nøjes« med syv til otte grader.

Vind får vi ikke meget af onsdag, og nedbør – ja, det er der ikke noget af foreløbig, lover DMI.

»Vi får tørret godt op efter al den vinternedbør, vi har fået de seneste tid. Faktisk kan vi se frem til hele ti døgn fyldt med højtryksvejr og sol,« siger Klaus Larsen.

Som nævnt er varmen, sol og tåge ikke helt ligeligt fordelt denne onsdag. Ser vi på de fire største byer, ser det således ud.

Aalborg

Fra morgenstunden ligger tågen tæt over Aalborg, men når den letter sidst på formiddagen, er der udsigt til en rigtig flot forårsdag med høj sol og helt op til ti grader.

Aarhus

Også i Smilets By starter dagen med tæt tåge. Også her bliver det flot, når først den er lettet, men det bliver ikke helt så lunt, som i Aalborg, siger meteorolog Klaus Larsen. Temperaturerne kommer til at ligge på mellem fem og seks grader.

Odense

Odenseanerne slipper for morgentågen. Her starter onsdagen nemlig med fuld sol. Også her kan temperaturerne nå de ti grader i løbet af dagen.

København

I hovedstaden er det knap så tåget, som mange andre steder på Sjælland. Til gengæld kommer temperaturerne ikke helt så højt op i løbet af dagen, som visse andre steder i landet. Men syv til otte grader skal den nok komme op på, lover DMI.