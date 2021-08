Står du på windsurfer eller flyver med drage?

Så bliver du sikkert glad for at læse disse linjer, mens folk med hang til shorts, soltop og sensommervarme – igen – får en lang næse.

Vejret denne torsdag – midt i august – byder nemlig på masser af blæst.

»Sommervejret rammer et lavtrykspunkt, hvis man kan sige det sådan,« lyder det fra vagthavende meteorolog på Danmarks Meteorologiske Institut, Jesper Eriksen.

Et lavtryk præger i dag vejret over hele Skandinavien. Læs hvad det kommer til at betyde for Danmark i linket herunder. https://t.co/U9Wjenw5TE pic.twitter.com/NYFx80BFSA — DMI (@dmidk) August 19, 2021

»Det bliver ikke strandvejr, men folk med en windsurfer eller en drage bliver sikkert glade,« tilføjer han.

Og der er i den grad lagt op til med- eller modvind på cykelstierne torsdag:

Vinden bliver jævn til hård fra vest og nordvest. Ved kysterne op til kuling.

Temperaturerne bliver heller ikke prangende:

Mellem 17 til 20 grader kan de snige sig op på.

Til gengæld får vi ikke regn i stride strømme, som vi oplevede i begyndelsen af ugen.

»Det bliver en blanding af sol og byger, men det bliver kun enkelte byger, og de bliver ikke så kraftige,« trøster Jesper Eriksen.

»Det minder lidt om september. Vejret er lige en måned forud for kalenderen,« tilføjer han.

Og selv om det måske lyder en smule deprimerende, forsikrer han, at vejret de kommende dage bliver lidt bedre.

»Vores syvdøgnsprognose ser lidt bedre ud. Vi når ikke de 25 grader, men temperaturerne stiger et par grader, og vinden aftager. Det betyder, at vejret vil opleves bedre,« siger han.