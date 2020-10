År efter år og oktober efter oktober skriver Danmarks nok mest kendte haveekspert Søren Ryge om én specifik ting.

Et stykke havearbejde, som de fleste haveejere formentlig kan nikke genkendende til, men som de muligvis godt kan slippe for fremover.

I hvert fald hvis man spørger Søren Ryge.

For i et indlæg i Politiken slår tv-værten og haveeksperten nemlig et slag for, at det med at fjerne de nedfaldne blade om efteråret ganske enkelt er tåbeligt. Endda det tåbeligste havearbejde overhovedet, hvis man spørger ham.

Det er nemlig noget sludder, at man risikerer, at græsplænen visner, hvis der ligger visne plade på den. Sneskimmel, som mange tror, det også kan forårsage, er heller ikke aktuelt. Ifølge Søren Ryge har klimakrisen nemlig gjort kål på netop klimakrisen.

Tilbage er der selvfølge det æstetiske.

Nogen vil mene, at det er grimt. Andre synes, det er pænt.

Derfor anbefaler Søren Ryge også, at man i stedet for at fjerne bladene kører over dem med sin græsslåmaskine. Det medfører nemlig, at bladene bliver klippet i småstykker, og et par dage senere vil de være væk.

Samtidig vil de også fungere som det rene paradis for dyrelivet i ens have.

»Konklusion: At fjerne blade fra haven er tåbeligt og overflødigt. De visne blade er naturens årlige festmåltid, for orm og andet kryb æder hvert eneste. Det er jo derfor, at skovbunden i en løvskov er noget af den mest frugtbare jord, der findes,« slutter han sit indlæg i Politiken.