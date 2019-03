Vi har været heldige det sidste stykke tid med sol og blå himmel.

Men fra næste uge vender det altså igen.

»I morgen er det den sidste dag, hvis man lige vil nå at komme ud og få lidt sol på kinderne,« siger den vagthavende meterolog hos DMI, Mette Wagner, og fortæller, vi godt kan komme op og snuse til en tocifret temperatur i morgen.

Den kommende uge skifter vejret dog i den grad til noget sjask og en masse vind.

»Overskriften for den kommende uge byder på regn og blæst. Vi har haft et højtryk, der har ligget og blokeret for fronterne i en længere periode,« siger meterologen.

Og det er altså ikke bare almindelig blæst, vi kan forvente.

»Når lavtrykket passerer kommer der hård vind til kuling især mandag, og i den sydlige del kan der være vindstød af stormstyrke,« fortæller Mette Wagner.

Selvom der kommer vindstød af stormstyrke, er det dog ikke noget, de vil gå ud og varsle om hos DMI, men hun råder eksempelvis folk med trampolin til lige at sikre sig, den er spændt ordentligt fast.

»Hele den kommende uge kan vi regne med mellem fem og otte grader. Og hvis det klarer op om natten, er det temperaturer ned til omkring frysepunktet,« afslutter Mette Wagner.