Der er snevejr på vej mod store dele af Danmark.

Næste uge står i nedbørens tegn, og selvom der desværre både er regn og slud på programmet, falder der også sne flere steder.

»Natten til mandag bevæger et lavtryk med svag front sig ned over Danmark, og det betyder både sne, slud og regn,« siger Jesper Eriksen, der er vagthavende hos DMI, til B.T.

»Jo tættere man bor på den jyske vestkyst jo mindre risiko er der for sne. Der vil man højst sandsynligt få regn i stedet.«

Natten til mandag falder der sne flere steder i landet. Foto: Henning Bagger Vis mere Natten til mandag falder der sne flere steder i landet. Foto: Henning Bagger

Jesper Eriksen understreger, at det ikke bliver et større snevejr, men at jorden godt kan blive hvid flere steder.

Bor man i det nordlige Jylland, behøver man ikke vente til mandag på snevejret.

»Nord for Limfjorden er der allerede snebyger,« siger vagthavende.

»Temperaturerne ligger dog mellem en og to grader, så det er sne blandet med slud, der falder.«

Håber du, at der falder sne, hvor du bor?

Når vi kommer over mandag, forsvinder sneen nogenlunde lige så hurtigt, som den kom.

»I løbet af ugen holder det stort set tørt. Der kan godt komme en lille smule nedbør ud af skyerne, men det er ikke mængder, der er værd at skrive hjem om,« siger Jesper Eriksen.

Mandag og tirsdag kommer temperaturerne til at ligge mellem frysepunktet og fem graders varme.

Onsdag og torsdag bliver det en smule koldere. Dagstemperaturerne vil være lige omkring frysepunktet, mens vi får nattefrost og temperaturer mellem to og syv graders frost.