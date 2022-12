Lyt til artiklen

Går du og drømmer om kælkevejr og at bygge en snemand?

Så kan den drøm gå i opfyldelse lige om lidt.

Tirsdag drejer vinden nemlig til nord, og det betyder kolde dage og nætter fra natten til onsdag og to dage frem. Det betyder samtidig, at der kan komme pænt store mængder sne til de heldige – eller uheldige.

»Jeg er overbevist om, at der kommer sne i store dele af landet. Især i Vendsyssel, Himmerland, Nordfyn og Vest-Nordsjælland vil det ramme kraftigst i løbet af onsdagen,« fortæller Martin Lindberg, vagthavende meterolog ved DMI.

Han fortæller, at der generelt er udsigt til mellem 2-5 centimeter, men lokalt kan der være tale om større mængder.

»Igen vil jeg pege på Vendsyssel og Nordfyn, hvor der lokalt kan komme mellem 10 og 25 centimeter sne,« slår han fast.

Så er man til det hvide landskab, så har man noget at se frem til. Er man ikke til det – er der lige et par dage at forberede sig på.

DMI opfordrer samtidig bilister til at være opmærksom i trafikken – særligt onsdag – hvor den kraftige sne kan føre til trafikale problemer grundet glatte og våde veje og nedsat sigtbarhed.