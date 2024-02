»Det er faktisk værre end snefaldet, hvis det sker.«

Der er både en del sne og blæst på menuen denne fredag, hvilket kan skabe trafikale udfordringer rundt omkring i landet – men det er ikke det eneste.

Der er nemlig også i store dele af landet risiko for, at der mod aftenstid kan opstå det, der kaldes isslag.

Af den grund har Danmarks Meteorologiske Institut udsendt en såkaldt risikomelding om netop det.

DMI risiko for let isslag : https://t.co/7kpLEKVvuL pic.twitter.com/ZSyQKfI5WF — DMI (@dmidk) February 8, 2024

For at det opstår, kræver det dog også, at visse betingelser er opfyldt.

Og før vi kommer dertil, skal vi også igennem en dag, der byder på nærmest snestormslignende tilstande, forklarer den vagthavende meteorolog ved DMI, Hans Wandler.

»Det er sådan, at vi skal have en varmfront op over landet sydfra, og det betyder, at det inden for få timer vil begynde at sne i den sydlige del af landet,« fortæller han kort efter klokken 05 fredag morgen.

I løbet af dagen vil snefaldet brede sig nordpå, og det ifølge meteorologen 'sne en del'.

»Samtidig vil vinden tiltage til en frisk vind eller kuling fra øst, efterhånden som sneen breder sig nordpå.«

Derudover vil temperaturen holde sig lidt under nul grader i løbet af dagen.

»Så det er en vejrmæssigt lidt sjov dag, men måske trafikmæssigt en lidt problematisk dag,« siger Hans Wandler.

Mens snevejret står på, vil der nok kunne falde 10-15 centimeter mange steder rundt omkring.

Men fordi det samtidig blæser, vil det også kunne lægge sig lidt ujævnt rundt omkring.

Nogle steder vil man måske ikke få så meget, mens der ifølge Hans Wandler andre steder 'vil kunne være nogle gode driver'.

»Det er sådan lidt afhængigt af, hvor man lige stikker målepinden ned,« som han forklarer det.

Det er dog ikke fordi, at vejret helt ender med at udvikle sig til en snestorm.

»Det, vi kalder snestorm, ville kræve en lille smule mere intensivt sne, men det ikke insignifikant,« siger meteorologen.

Når vi kommer lidt ud på aftenen, kan det begynde at blive lidt mildere, mens nedbøren særligt i den sydligste del af landet går over i regn.

»Men en overgang er der faktisk en risiko for, at der kan være isslag, altså underafkølet vand på overfladen. Og det er jo et lidt kedeligt fænomen,« siger Hans Wandler og forklarer, at det 'bliver meget glat' og 'isbelagt', hvis det sker:

»Det er faktisk værre end snefaldet. Det bliver endnu mere glat.«

I løbet af natten vil fronten gå mere over i opholdsvejr i den sydlige del af landet, mens der stadig kan være snefald i den nordlige del.

Men i løbet af lørdagen vil det meste være væk igen, forklarer meteorologen.