Kælkeentusiaster kan med spænding se frem til ugens slutning. Er man mere fokuseret på at komme hurtigt på arbejde, er vejrudsigterne knap så positive.

Ifølge TV 2 risikerer Danmark nemlig fredag at blive ramt af Kong Vinters rasen. Prognoserne er stadig meget usikre, men hvis de viser sig at være korrekte, vil sneen dale over store del af Danmark.

Dale er måske så meget sagt, da en kraftig vind samtidig vil suse hen over landet, så vi får en regulær snestorm. Muligvis vil jyderne få op til 30 centimer sne, skriver TV 2.

Men som skrevet er prognoserne endnu usikre, og det kan også være, at det hele ender med regn.

Ved ugens slutning risikerer sneplovene at komme på overarbejde, akkurat som tilfældet var i Aalborg den 2. december forrige år (billedet). Foto: Henning Bagger/Scanpix Vis mere Ved ugens slutning risikerer sneplovene at komme på overarbejde, akkurat som tilfældet var i Aalborg den 2. december forrige år (billedet). Foto: Henning Bagger/Scanpix

Ifølge vagthavende hos DMI Martin Lindberg risikerer vi, at der falder sne, samtidig med at vi bliver ramt af vindstød varierende i styrke fra hård vind til hård kuling. Med andre ord: snestorm.

»Risikoen er stor for sne i Nordjylland, på Sjælland og Bornholm,« oplyser han til B.T.

Men meteorologen understreger, at vejrsituationen fortsat er meget usikkert, hvilket også klart fremgår af DMIs syvdøgnsprognose:

»Vejrudviklingen til og med torsdag er ret sikker, men herefter er det usikkert hvor koldt det bliver, hvor meget vinterlig nedbør der kommer, og hvor blæsende det bliver.«

Så måske er det paraplyer, og ikke kælke og sneskovle, der skal findes frem.