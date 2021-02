10 centimeter sne i løbet af seks timer og en vindhastighed på 10 m/s. Det er definitionen på en snestorm og netop det, som breder sig over Danmark lige nu.

Derfor skal man være opmærksom, hvis man sætter sig bag rattet – både nu og i morgen, lyder det fra DMI og Vejdirektoratet.

Snevejret startede i Jylland i de tidlige formiddagstimer, omkring middag ramte det Fyn, og nu drysser sneen ned over Roskilde, fortæller Trine Pedersen, vagthavende meteorolog:

»Det er især i de sydlige dele af Danmark, at der kommer meget sne, men det vil komme til at sne over hele landet. I de sene aften- og nattetimer vil Bornholm blive ramt.«

Dog er DMIs varsel om voldsomt vejr i den lave ende, da det ikke blæser helt så meget, som det ellers kunne, men det kan sagtens skabe problemer alligevel:

»Nysne er meget let, og det flytter sig nemt. Så selvom det ikke blæser så meget, så kan det stadig fyge og skabe problemer,« fortæller Trine Pedersen, som retter opmærksomheden mod vejrsituationen i morgen:

»En ting er, at der kommer sne. Det skal man være opmærksom på. Men man skal også være opmærksom på, at der kommer lidt lunere luft ind over Danmark i morgen, så der risikerer vi rimtåge. Det kan give glatte veje og dårlig sigtbarhed.«

For ud over at det vil være tåget flere steder, så er dråberne i rimtåge underafkølet, så når dråberne rammer en busk, et træ eller en vej, fryser de til is.

Hos Vejdirektoratet lyder det, at sneen, som allerede er faldet, ikke har skabt de store problemer. Lige så let forventer de ikke, at det bliver i morgen.

»Vi har kaldt ekstra mandskab på arbejde. Tåge er generelt et problem, for folk holder ikke den nødvendige afstand på vejene. Det kombineret med glatte veje kan skabe problemer,« fortæller Brit Osted Nielsen, der er vagthavende.

Vejdirektoratet har trods færre bilister på vejene på grund af vinterferie ryddet op efter to uheld, der var forårsaget af snevejret. Et i Esbjerg og et ved Sjællands Odde.