En kraftig snestorm vil i løbet af tirsdag og onsdag passere gennem dele af Danmark.

Og det får nu rederier til at aflyse flere færgeovergange.

Det skriver TV 2 Nord og TV 2 Østjylland.

Særligt i det nordjyske og det østjyske får vejret konsekvenser for færgeovergange.

I Østjylland har hurtigfærgen Lilleøre meldt ud, at man aflyser overfarten mellem Aarhus og byen Sælvig på Samsø tirsdag og onsdag, og med mulighed for at aflysningerne vil vare ved torsdag også.

Dog kan man stadig komme til Samsø via færgen, der går fra Hou.

I Nordjylland giver vejret også grund til at aflyse færger. Rederiet Colorline aflyser også overgange, skriver TV 2 Nord.

Her drejer det sig om ruterne Hirtshals-Kristiansand og Larvik-Hirtshals, der ikke sejler på grund af vejret.

Skal du mellem de norske byer Kristiansand og Larvik, kan du godt komme afsted, men du skal væbne dig med tålmodighed, da vejret kan give anledning til forsinkelser på ruten.

Stormen vil give store lokale mængder sne og kraftig blæst.