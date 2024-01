Når voldsomt vejr skaber farlige situationer på vejene, er der nogle mennesker, der kører ud for at gøre vejene farbare for os andre.

Men i de vilde vejrsituationer er der bilister, der agerer på en måde, der nu har fået en af snerydderne til at komme med et opråb.

Faktisk kører flere så hasarderet, at de er til fare for både dem selv og andre.

Det fortæller Emil Kristensen, der er chauffør hos vognmanden Viggo Jensen.

Chauffør Emil Kristensen har brugt onsdagen på at gøre de nordjyske veje farbare for bilister. Han har spottet en farlig tendens blandt bilisterne, som han nu advarer imod. Foto: Emil Kristensen

Han er en af dem, der onsdag er ude at rydde sne i Nordjylland for at gøre det muligt for borgerne at køre på vejene. Han fortalte først sit budskab til TV 2 Nordjylland.

Han oplever flere, der kører hasarderet i det vilde vejr, når han og kollegaerne er ude og rydde sne.

»Folk er meget aggressive. De vil gerne op imellem sneplovene, så de zigzagger ind imellem os. Og det kan nemt ende i uheld,« fortæller han til B.T.

Når snerydderne kører, kører de en vogn i hver vejbane, og med et mellemrum mellem hinanden, så de bedre kan orientere sig. Og det er de mellemrum, som forhastede bilister forsøger at udnytte.

»Vi havde en i dag der fik klemt sig op mellem os – han var lige ved at gå sidelæns, og var på vej ud i nødsporet,« siger Emil Kristensen.

Han fortæller, at han ikke forstår, hvorfor folk kan finde på at køre så hasarderet i trafikken – specielt under de vejrforhold, som det der er på vejene onsdag.

»De må ikke være for glade for deres liv. Vi passer på så godt vi kan, men hvis en bil kommer på tværs ind foran os, kan vi ikke nå at bremse. Det er livsfarligt. Men de tænker vist kun på sig selv,« siger han.

Onsdag er ikke første gang han oplever, at folk forsøger at overhale snerydderne indenom. Faktisk sker det næsten hver gang, han er ude for at rydde vejene, fortæller han.

Når Emil Kristensen og kollegaerne rydder de danske veje, kan deres tunge køretøjer ikke nå at stoppe, hvis en bil ryger ind foran dem. Derfor opfordrer han folk til at være forsigtige, og at undlade at overhale. Foto: Privat

Derfor ønsker han at komme med en opfordring, til de mennesker, der ikke kan vente på at snerydderne kører foran dem.

»Kør nu hjemmefra i god tid, så man ikke har så travlt. Folk skal tænke sig om i trafikken. De skal respektere at vi er her. Vi er her ikke bare, fordi vi skal have tiden til at gå. Vi er her jo kun for deres skyld,« siger han.

