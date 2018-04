Den sydlige del af Danmark var lørdag morgen et sneklædt landskab, og det har ført til trafikale problemer flere steder. Samtidig advarer DMI om snefygning.

Kort før klokken syv søndag morgen var den nemlig gal på Sydmotorvejen, da en lastbil kørte galt ved Maribo og endte med at holde på tværs som følge af det glatte føre. Uheldet betød, at motorvejen måtte lukkes af i godt og vel en time, før trafikken igen kunne passere.

Heldigvis kom ingen til skade i forbindelse med uheldet.

Ifølge DMI er der faldet op mod 15 centimeter sne i løbet af natten i den sydøstlige del af Fyn og Sydsjælland, og noget kunne tyde på, at det fortsætter lidt endnu.

»Der er stadig lidt nedbør i den del af landet, men det trækker mod syd i løbet af dagen,« fortæller den vagthavende meteorolog hos DMI, Klaus Larsen.

Og så kunne man godt foranlediges til at tro, at det må være slut med snevejr for denne gang, når nu kalenderen viser 1. april, men sådan forholder det sig desværre ikke.

For i dette øjeblik sner det nemlig kraftig på Bornholm, og ligesom på Sjælland har der også påvirket trafikken. Her er hele fire busser nemlig kørt i grøften som følge af det voldsomme vejr, skriver lokalavisen Bornholms Tidende.

Heldigvis er der heller ingen meldinger om personskade her, men der måtte alligevel hjælp til at få chaufføren og et par passagerer ud af en af de forulykkede busser, skriver avisen.

Dermed ser det også ud til, at det er gået ganske som varslet på solskinsøen.

»På Bornholm er det begyndt at sne, og der er kraftig vind. Så vi forventer snefygning og op mod 20 centimeter sne. Det kan godt blive lidt problematisk at komme rundt på øen,« lød det nemlig tidligere fra den vagthavende meteorolog hos DMI, Klaus Larsen, til BT.

Vejret har også fået flere politikredse landet over til at advare bilister. Fra Bornholms Politi lyder det eksempelvis:

'Grundet vind og sne, råder vi alle bilister til at køre efter forholdende og holde god afstand til forankørende.'

Mens Sydjyllands Politi tidligere på morgenen varslede om risiko for isslag flere steder i den del af landet.

'Centralvagten medd., at der saltes i Aabenraa og Sønderborg kommuner, idet der er risiko for isslag flere stedet.'

Heldigvis er der en ende på det dårlige vejr. Mandag skulle nemlig blive både tør og med en del solskin de fleste steder, oplyser DMI.