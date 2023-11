De massive snemængder, der falder lige nu, påvirker trafikken flere steder.

Også i Aarhus, hvor man nu har valgt at indstille samtlige bybusser.

Det skriver TV 2 Østjylland, som har fået informationen bekræftet af Midttrafik.

Ifølge mediet er det operatøren AarBus, der har bedt om, at alle busser skal køres i garagen for nu.

Midttrafik oplyser selv på sin hjemmeside, at busserne er indstillet som følge af sne- og isglatte veje.

Indtil videre gælder aflysningerne frem til klokken 11 torsdag.

Og rute 100 og 200 er indstillet frem til klokken 12, oplyser Midttrafik.

Det er ikke kun busserne, som oplever trafikale udfordringer.

Generelt melder både DMI og Vejdirektoratet om isglatte veje i hele landet – og flere uheld til følge.

Derfor opfordrer politikredse også til forsigtighed og tålmodighed:

»Hellere komme lidt senere frem på arbejde end at ende ude i en grøft,« siger Lars Denholt, vagtchef ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, eksempelvis til Ritzau og fortsætter:

»Hvis der er rigtig mange, der skal have hjælp, skal man nok forberede sig på, at man kommer til at sidde længe i en kold bil og vente på vejhjælp.«