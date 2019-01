Der bliver både mulighed for en sneboldkamp og en tur på kælkebakken, når et snevejr torsdag har gjort store dele af Danmark hvidt.

For i de kommende timer betyder et lavtryk samt kold luft fra nord, at nedbør bliver forvandlet fra regn til hagl og siden til sne.

Det fortæller meteorolog ved DMI, Klaus Larsen, torsdag morgen til B.T.

»Der bliver både plads til snemænd og måske en lille kælketur,« siger han.

Snevejr ventes at brede sig fra vest mod øst torsdag. Arkivfoto (Foto: Mads Claus Rasmussen/Scanpix 2018) Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Snevejr ventes at brede sig fra vest mod øst torsdag. Arkivfoto (Foto: Mads Claus Rasmussen/Scanpix 2018) Foto: Mads Claus Rasmussen

»Der kan komme sne alle vegne, men Jylland og Fyn får mest,« siger han.

Han fortæller, at danskerne på landsplan skal forvente et par centimeters hvidt dække i løbet af dagen.

Generelt vil der falde omkring ti millimeter nedbør.

Men da det hele ikke forventes at falde som sne, vil det sandsynligvis blive tale om op til fem centimeter sne der, hvor der falder den største mængde.

Ifølge Klaus Larsen er det mest sandsynligt, at det bliver nordjyderne, der får mest sne.

Den koldere luft torsdag vil være begyndelsen på en tendens, der vil præge Danmark de næste mange døgn.

Men selvom det bliver koldere, forventes vinden at aftage grundet et højtryk, der får fat i kongeriget i løbet af weekenden, fortæller Klaus Larsen.

Til trods for at det mere klare vejr som følge af højtrykket vil give nogle plusgrader i dagtimerne, vil sneen forventeligt blive liggende både lørdag og søndag, lyder det.