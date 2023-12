Flere steder i landet står danskerne op til slud, sne eller regnvejr – og der er mere nedbør på vej.

Koldt bliver det også – men når vinden skifter retning, ændrer vejret sig markant.

Det er især den sydlige del af landet, som sine steder kan blive klædt i hvidt denne onsdag.

Først på dagen vil der her falde en del nedbør, men idet temperaturen ligger lige over frysepunktet er det usikkert, om det bliver som regn, slud eller sne.

Også i resten af landet kan der komme lokale snebyger i dag – og kold luft fra nordøst får temperaturen til at falde yderligere frem mod torsdagen.

Her bliver det fra morgenstunden bidende koldt.

»I nat fortsætter temperaturen nedad og vi lander mellem frysepunktet og fem graders frost. Så når man skal afsted torsdag morgen, bliver det altså en halvkølig affære,« skriver DMI's vagthavende meteorolog Anja Bodholdt i en kommentar på vejrinstituttets hjemmeside.

Men som skrevet indledningsvis skifter vindretningen, og når det sker i løbet af torsdagen, kommer der et markant vejrskifte.

»I løbet af torsdagsdøgnet vil vinden dreje om i en vestlig retning og det betyder at mildere luft gradvist vil strømme ind over os. Derudover ser det også ud til, at der fredag er ret gode chance for solskin,« lyder det fra Anja Bodholdt.

Vi skal dog ifølge DMI et stykke opad torsdag eftermiddag, før solen bryder igennem skydækket på Sjælland, mens det sandsynligvis slet ikke kommer til at ske på Bornholm.

Vejrskiftet fortsætter de kommende dage, og især weekenden bliver decideret lun og efterårsagtig med temperaturer på helt op til ti graders varme – også om natten.

Så hvad der måtte falde af sne i løbet af dagen i dag, forsvinder hurtigt igen. Så det er om at få leget sneboldkamp og bygget snemænd, mens tid er.