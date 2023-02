Lyt til artiklen

Går du og savner bare lidt snevejr, så kan du glæde dig til at kigge ud af vinduet i morgen tidlig.

I en landsdel vil du allerede kunne kigge efter snefnug her til aften.

»Der er en front på vej ind over Danmark, der starter med sne og regn her til aften i Jylland, og natten til søndag vil fronten bevæge sig ind over landet, så Fyn og Sjælland også bliver ramt,« siger Marie Timm, der er vagthavende meterolog ved DMI.

Du skal dog ikke forvente at stå op til et Danmark klædt helt i hvidt.

»Det er både sne og regn, så det er ikke sådan, at det er et snelandskab, man kan forvente at se,« siger Marie Timm.

Hun slår også fast, at man skal nyde at se de sporadiske snefnug, mens de er der.

»Der forventes at komme højere temperaturer fra søndag, så den smule sne, der lægger sig, vil hurtigt forsvinde igen,« siger hun.

Temperaturerne kan ved kysterne snige sig op på 4-6 grader og lokalt 7 grader.