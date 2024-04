Nej, det er ikke en aprilsnar.

Selvom vi nu er trådt ind i forårets anden måned, er det ikke slut med vinterlige indslag i vejrudsigterne.

Tirsdag kan der lokalt falde fem centimeter sne, lyder meldingen fra DMI.

Det er mødet mellem fugtig luft fra syd og kold luft fra det nordlige Skandinavien, der skaber betingelserne for snefaldet, forklarer Steen Hermansen, vagthavende meteorolog ved DMI.

»Det, man måske glemmer, er, at vinteren på ingen måde har sluppet sit tag i Mellem- og Nordskandinavien. Der er stadig koldt og sne, og det er ikke usædvanligt, at vi starten af april henter vores vejr fra det nordlige, kolde hjørne,« siger han.

Sne på vej. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix Vis mere Sne på vej. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Fra syd vil der natten til tirsdag passere et lavtryk op over Sjælland. Når det bevæger sig videre ind over Skåne, trækker det kold luft ned fra nord.

»Det vil give regulært snevejr i Sverige, og når den kolde luft bevæger sig ind over Nordjylland, vil nedbøren også falde som sne der. Så den er god nok,« siger Steen Hermansen.

Sneen vil fortrinsvis falde nord for Limfjorden, men også Himmerland og dele af det midtjyske kan få hvidt nedbør.

»På lokale højdedrag kan der falde cirka fem centimeter, hvor der falder mest. Men det bliver ikke liggende særligt længe. Man skal jo huske, at jorden er lunet op, så hvis det skulle blive liggende, ville det kræve noget koldere luft. Så de fleste steder, vil det blive en sjappet omgang,« siger meteorologen.

Natten til onsdag kan temperaturen, hvor det bliver klart vejr, imidlertid falde under frysepunktet.

»Der kan godt blive tale om glatte veje, der hvor det klare op. Så man skal køre forsigtigt,« siger Steen Hermansen.

Frem mod weekenden kæmper forårstemperaturerne sig tig tilbage.

I Sydeuropa er der allerede sommerlige 20-25 grader flere steder, og når vinden går i syd, får vi sidst på ugen ganske lune 15-16 grader i Danmark. Dog ikke ved sydvendte kyster, fordi det kolde havvand holder temperaturerne nede.

Over 15 grader sidst på ugen, spår DMI. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix Vis mere Over 15 grader sidst på ugen, spår DMI. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

»Den lune luft kommer dog sammen med en masse skyer og regn, så hvis vi rigtig skal have glæde af de høje temperaturer, kræver det, at vi slipper af med regnen. Længst mod nord, hvor skyerne er begyndt at gå i opløsning, kan vi få ganske pæne temperaturer - i hvert fald over 15 grader.«