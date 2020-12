En smule tidligt på sæsonen, men sneen er allerede kommet i år. I hvert fald til Bornholm. I resten af landet står den mest på regn, lidt slud og måske kortvarigt tøsne.

Det fortæller vagthavende ved DMI, Henning Gisselø, der dog ikke mener, at sneen bliver liggende i flere dage.

»Hvis man kan lave en snebold, er man heldig. Det er tøsne.«

Selvom det er et lidt sølle sne-syn i resten af landet, er der dog grund til at være ekstra opmærksom, hvis man skal ud på vejene.

Det er dog kun tøsne, så det forsvinder hurtigt igen. Foto: Presse-foto.dk

»Jeg tror da nok, at vejmyndighederne er ude og salte flere steder, for tøsneen vil smelte, når det lander på jorden, og det kan fryse til is. Det er udfordringen.«

Men hvornår ser vi så den rigtige sne i resten af landet?

Det gør vi desværre ikke i denne omgang.

»Det gør vi så ikke. Det trækker mod Sverige i stedet for. Det får vi ikke rigtig noget af.«

Lige nu får vi altså ikke meget vinter-vejr for pengene. Det bliver mest bare gråt og køligt med nattefrost.

»Mere vinter kan vi ikke byde på desværre,« siger Henning Gisselø.

