Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

»Der er lagt op til en vejrmæssig kolbøtte til weekend.«

Du kan allerede nu godt forberede dig på at skulle igennem lidt af hvert mod slutningen af ugen. I hvert fald når det kommer til vejret.

Det fortæller meteorolog Jens Lindskjold i en vejropdatering på DMIs hjemmeside.

Det hele begynder fredag, som – ligesom i går – fortsat beskrives som 'det store usikkerhedsmoment i øjeblikket'.

Det skyldes, at et 'mindre, men ret intenst' lavtryk ventes at bevæge sig fra Sydnorge via Skagerrak til Sjælland eller Skåne.

»Lavtrykket fører koldere luft, vind og nedbør med sig. Som det ser ud netop nu, vil det meste af nedbøren først komme som regn, men senere kan den gå over i slud eller sne,« lyder det i vejropdateringen fra Jens Lindskjold.

Og det fortsætter lørdag, hvor meget kold luft ser ud til at blæse ind over landet fra nord.

»Det bliver en dag med snebyger,« forklarer meteorologen.

Dog ser temperaturen ud til at holde sig over frysepunktet i dagtimerne, så det er begrænset, hvor meget sne der lægger sig, når snebygerne kommer fejende forbi.

»Natten til søndag kunne dog godt blive med ret solide frostgrader. Der er med andre ord mulighed for lidt af hvert sidst på ugen,« lyder det fra Jens Lindskjold.