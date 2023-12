Hvid eller våd jul?

Tja … det er det faktisk stadig lidt for tidligt at sige noget sikkert om.

Vejrguderne har gjort sit til at få os i tidlig julestemning, men at dømme efter den seneste månedsprognose fra DMI, ser det kolde, vinterlige decembervejr ud til at løsne grebet lidt om Danmark de kommende uger.

Prognosen går fra og med næste uge til og med de to første uger af det nye år.

»Efter en chokstart på december med både kulde og sne bliver det efterhånden lidt mildere,« lyder det fra langtidsmeteorolog Steen Hermansen i prognosen.

Han forudser en mere omskiftelig vejrtype, »hvor fronter med mildning og regn fra vest afløses af koldere pust fra nord med mulighed for spredt, vinterlig nedbør.«

Det betyder mange skyer, beherskede temperaturer og lidt over gennemsnitlige mængder nedbør.

»Det er for tidligt at udtale sig om landsdækkende hvid jul, men på nuværende tidspunkt vurderes chancerne dog at være tæt på de normale,« fastslår Steen Hermansen.

Allerede i næsten uge kommer der mildere luft ind over landet, men også en del regn, slud eller tøsne, fremgår det af prognosen.

Det ustadige vejr fortsætter i uge 51, hvor der kommer lavtryk med fronter. De kan være med et vinterligt islæt, men Steen Hermansen hælder dog mest til, at det hele hurtigt ender i regn.

»Alt i alt ser vejret ud til at blive præget af ustadigt og mildt vejr med regn og blæst, afbrudt af korte perioder med lidt koldere vejr, solstrejf og mest tørt vejr,« skriver han, men tilføjer så:

»Indimellem kan der også falde byger, der lokalt kan være med hvidt i.«

Når det kommer til selve juleugen, understreger meteorologen, at den præcise udvikling af vejret er temmelig usikker.

På nuværende tidspunkt ser det imidlertid mest ud til at blive en jul med vestenvind, regn og blæst – afbrudt af korte perioder med mere tørt, solrigt vejr og lidt køligere temperaturer.

Er du typen, der helst skal have sne for at det bliver rigtig jul, skal du klynge dig til en af langtidsmeteorologens sidste bemærkninger:

»Vi ligger dog fortsat på grænsen mellem vinterlig kold luft mod nord og lunere luft fra vest, så det er bestemt ikke udelukket, at der på front- grænserne mellem de to luftmasser kan blive dannet sne.«

Og vejret i det nye år?

Også det er meget usikkert så langt ud i fremtiden, men lige nu tyder det på »overvejende mildt vejr med flere fronter, der passerer landet fra vest eller sydvest med regn og blæst.«