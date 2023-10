Det kan være en god idé at suge det gode efterårsvejr til dig denne onsdag, for lige om lidt ændrer det sig.

Særligt én dag bliver det 'helt galt'.

Det forklarer meteorolog Bolette Brødsgaard i en vejrkommentar på Danmarks Meteorologiske Instituts hjemmeside.

Hvis vi lægger ud med de gode nyheder først, så ser onsdagen ud til at blive en 'fin' efterårsdag, hvor vi kan forvente at få solen at se, mens temperaturen kommer op mellem 10 og 13 grader.

Der slutter de gode nyheder så også.

For vejret ændrer sig hurtigt derefter, forklarer meteorologen.

Eller som Bolette Brødsgaard helt præcist beskriver det:

»Vejret ændrer karakter fra en hygge-onkel til en bidsk bjørn, som man skal holde afstand til. For torsdag, fredag og lørdag stiger både vind og vand i styrke og højde.«

Vejrskiftet begynder natten til torsdag, hvor vinden begynder at tiltage fra øst.

Fra fredag eftermiddag kan vinden fyge ind over os med op til kraftige vindstød, mens der over hav kan være vindstød af stormstyrke eller stærk storm.

Det holder sig dog ikke kun til kraftigt blæsevejr, for med vinden følger forhøjet vandstand:

DMI Forvarsel for forhøjet vandstand: https://t.co/7kpLEKVvuL pic.twitter.com/CiGiMPfX9q — DMI (@dmidk) October 17, 2023

»Allerede torsdag begynder vandstanden i Østersø-området at stige, og nogle steder når vandet en højde, der lokalt kan give problemer,« forklarer Bolette Brødsgaard i sin vejrkommentar:

»Helt galt bliver det lørdag eller natten til lørdag, hvor vandstandet når maksimum.«

Af den grund har DMI udsendt det, man kalder et 'forvarsel' om forhøjet vandstand fredag og lørdag.

Det er særligt gældende for det sydlige Lillebælt, det Sydfynske Øhavn, Lolland-Falsters sydkyst og Sydøstsjællands kyst.

Natten til søndag ser det dog ud til at vende igen, lyder det fra DMI.