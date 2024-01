Det milde vejr, som den seneste tid har præget landet, ser ud til at have talte dage.

For forude er et 'omfattede højtryksområde' ved at blive bygget op – og det kan sende koldere og mere vinterligt vejr ind over os.

Det vil også kunne blive hængende i lang tid.

Sådan lyder det i den seneste månedsprognose, som er udarbejdet af langtidsmeteorolog Mette Zhang hos Danmarks Meteorologiske Institut.

Umiddelbart står det milde vejr til at fortsætte ind i uge seks – men fra slutningen af den uge ser det ud til at vende.

Helt vinterligt ser det dog først ud til at kunne blive fra uge syv.

»I denne uge, hvor mange holder vinterferie, viser prognoserne, at et omfattende højtryksområde bygges op mellem De Britiske Øer og Sydgrønland,« skriver Mette Zhang i sin månedsprognose.

Placeringen af et højtryk lige dér kan blokere for, at lavtryk kan tage en bane fra Atlanten og ind over landet.

Og hvad betyder det mon så for os?

Det betyder, at det kan blive koldere:

»I stedet strømmer koldere og mere tør luft ned over landet fra nordlige eller nordøstlige retninger med mere solrigt og tørt vejr til følge. Enkelte fronter vil dog stadig kunne nå frem til os med flere skyer og til tider nedbør, der kan være vinterlig,« forklarer Mette Zhang.

Også uge otte ser ud til at blive præget af højtrykket, som ser ud til at 'holde stand', som meteorologen formulerer det i månedsprognosen på DMIs hjemmeside.

Derfor vil vejret i uge otte formentlig minde en del om vejret i uge syv – med køligt, tørt og solrigt vejr, der også bliver vinterligt, når en front kigger forbi.

Kigger man endnu længere frem i tiden, er prognoserne mere usikre, men nogle af dem indikerer, at højtrykket kan fortsætte med at holde fast.

Det betyder, at vi helt frem til begyndelsen af marts i perioder kan få vinterkold luft ind over os, ligesom vi også kan få besøg af snebyger, selvom årets første forårsmåned har meldt sin ankomst.