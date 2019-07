Vi nærmer os et afgørende vendepunkt på det frosne og sneklædte Antarktis, hvor en af de største gletschere opløses.

Thwaites-gletscheren, som er på størrelse med hele England, smelter, og står til at gøre det endnu hurtigere.

Selv hvis den globale opvarmning stopper, frygter forskere nu, at nedsmeltningen ikke kan forhindres. Det skriver The Guardian.

Det viser en ny undersøgelse, som er støttet af den amerikanske rumfartsadministration NASA.

Gletscheren er ifølge rapporten så ustabil, at opløsningen af den med stor sandsynlighed ikke kan bremses.

De store mængder smeltevand, som den udleder, kan skabe havniveaustigninger på op mod en halv meter, lyder det.

Samme udvikling forudser forskerne også vil ramme andre antarktiske gletschere​.

Ledende forsker, Alex Robel, der er assisterende professor på US Georgia Institute of Technology, forklarer, at ustabiliteten​ i gletscheren gør, at isen kan forsvinde i løbet af 150 år - selv hvis temperaturstigninger i forbindelse med klimaforandringer stopper.

»Den vil fortsætte med at smelte af sig selv, og det er bekymringen,« siger han.

Forskerne har dog kun undersøgt, hvor hurtigt isen smelter og forsvinder ud fra den nuværende temperatur. Den forventede temperaturstigning i fremtiden som konsekvens af klimaforandringer vil derfor kun øge fremskynde udviklingen.

Anden ny forskning på området har fundet, at smeltetiden for fem Antarktiske gletschere er fordoblet på seks år og fem gange hurtigere end i 1990'erne. Hvis den vestlige del af den Antarktiske is smelter vil det alene kunne øge havniveaustigninger med omkring fem meter.

Et scenarie, hvor kystbyer over hele verden derfor vil være under vand.

Til det norske Dagbladet fortæller klimaforsker Maria Sand, at der er to faktorer, som bidrager til havniveaustigninger; opvarmningen af havet, som betyder, at vandet udvider sig, og smeltende landis og gletschere, der flyder ud i havet.

FN's klimapanel har ellers tidligere forudset, at havniveauet i værste fald vil stige med en halv til en hel meter inden 2100, hvis vi ikke nedsætter vores CO2 emission. De beregninger kan man nu være nødsaget til at justere, mener Maria Sand.

»Det er dårlige nyheder, at vi har startet en proces, der måske ikke forhindres. Uanset hvad vi gør, vil haveniveaustigningen fortsætte, fordi de her processer sker langsomt.«

Tal fra NASA viser, at havene er steget med 20 cm, siden man begyndte at måle udviklingen i 1870. I de sidste fire år alene er havet dog steget med fire cm.