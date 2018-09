Synet, der mødte strandfoged Keld K. Sørensen på Blokhus Strand, var voldsomt efter stormen Knud havde været forbi fredag.

»Det er et skrækkeligt syn. Jeg har færdes på stranden i mange år, og jeg har aldrig set noget lignende,« siger den 77-årige strandfoged til B.T.

Når Keld K. Sørensen aldrig har set noget lignede, så siger det ikke så lidt. Han har nemlig været strandfoged i 21 år.

Stormen Knud ramte hårdest i Nordjylland med en middelvind af storm 25 m/s og vindstød af orkan 33 m/s, ifølge DMI.

Badehusene på Blokhus Strand. Foto: Privat foto Vis mere Badehusene på Blokhus Strand. Foto: Privat foto

Der var kun seks huse, som var fjernet i tide. Det har været godt vejr tirsdag og onsdag, hvilket nok er grunden til, at de resterende 41 huse stadig stod på stranden, mener Keld K. Sørensen.

»Ejerne har nok ikke tænkt over, at stormen ville ramme,« siger han.

Det betyder, at badehusene nu ligger oven på hinanden eller er brast sammen. Et gulv fra et af husene er endda fundet to kilometer fra stranden – »så der har virkelig været gang i den,« som Keld K. Sørensen siger.

Ud af de 41 badehuse er omkring 20 totalskadede, talte Knud K. Sørensen sammen, da han besøgte stranden sammen med Nordjyske i weekenden. Og der er spredt ting alle vegne.

Oprydningsarbejdet efter stormen Knud kommer til at tage hele næste uge. Foto: Privat foto Vis mere Oprydningsarbejdet efter stormen Knud kommer til at tage hele næste uge. Foto: Privat foto

Derfor ved strandfogeden heller ikke helt, hvor oprydningen skal begynde, og hvordan den skal gribes an, når den går i gang mandag.

»Jeg ringer til kommunen i morgen og spørger, hvordan og hvorledes. Der ligger nemlig så meget rundt omkring, at man ikke rigtig kan komme ned til stranden.«

Han forventer, at oprydningen kommer til at tage hele ugen.