»Det er i dag et vejr, et soooolskinsvejr« - er der ingen, der kommer til at synge om det danske vejr i dag.

DMI kommer nemlig med en kedelig melding om mandagens efterårsvejr.

»Det bliver en gråvejrsdag med skyet vejr i stort set hele landet«, siger vagthavende meterolog Thor Hartz.

Temperaturen vil ligge på 10 til 14 grader med en svag til jævn vind fra østlig retning.

Med skyerne kan der i løbet af dagen også komme regn hist og her, lyder det fra DMI.

Først på dagen er det den sydlige del af landet, der kan opleve småregn. I løbet af dagen vil det bevæge sig langsomt nordøst.

»Det bliver ikke de store mængder, men lidt småregn,« siger Thor Hartz.

Der er dog mulighed for kig til solen et enkelt sted i landet.

»Det bliver nok kun i den nordligste del af landet, at der er mulighed for kig til solen i dag,« siger Thor Hartz, meterolog hos DMI.

Ifølge ham er der derfor ikke meget variation hos landets fire største byer.

Aalborg

»Det er der, der er størst chance for kig til solen først på dagen.« Det bliver ellers en skyet dag, der starter tørt, men sidst på eftermiddagen og aftenen finder regnen vej til Aalborg.

Temperaturen bliver 9 til 11 grader.

Aarhus

»I Aarhus vil det være skyet hele dagen. Det bliver mest tørt først på dagen, og i eftermiddag kan der komme lidt regn.« Her ligger temperaturen på 10 til 11 grader.

Odense

I Odense bliver det en mere våd omgang med lidt småregn i perioder i løbet af dagen. Temperaturer på 11 til 13 grader.

København

I hovedstaden bliver det skyet og gråt. Regnen når ikke til København før i aften, og temperaturen ligger et sted mellem 10 og 13 grader.