Efter en uge med godt vejr, kan danskerne godt begynde at finde regntøjet og det varme tøj frem.

Næste uge bliver vejret mere ustadig, temperaturerne falder og der er risiko for tordenvejr.

Det fortæller meteorolog ved DMI Marie Timm.

»Der er risiko for byger i Jylland og på Sjælland søndag,« fortæller hun og fortsætter:

»Mandag er luften stadig varm, men der presser sig kold luft ind over den varme luft, og det giver byger og risiko for torden.«

Der kommer regn ved den jyske højderyg, fra Tønder og op til Viborg og Skive.

»Der kan også komme regn andre steder, men der er stor usikkerhed om det,« fortæller Marie Timm.

Ifølge TV 2 Vejret er der også en lille risiko for skybrud i forbindelse med vejrskiftet.

Men det tør DMI-meteorologen hverken be- eller afkræfte.

»Det vil afhænge af, hvor hurtigt bygerne bevæger sig,« fortæller hun. Hvis de bevæger sig langsomt, kan der nå at falde så meget regn i et område, at det tæller som skybrud. Et skybrud er defineret, som at der falder mindst 15 millimeter regn på 30 minutter.

Tirsdag bliver temperaturerne fortsat 13-18 grader om dagen, men onsdag kommer kold luft blæsende, og dagtemperaturen falder til 8-13 grader. Der kan komme spredte byger især over de nordlige egne.

Torsdag bliver mest tør med dagstemperaturer på 10-15 grader.

Fredag stiger temperaturen lidt, men der kan være lokale byger.