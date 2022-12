Lyt til artiklen

Et massivt regnvejr og derefter dis og tåge.

Det lyder ikke ligefrem som Peters Jul, bjældeklang og julevejr.

Ikke desto mindre er det sådan, vejrudsigten ser ud på denne mandag – kun seks dage før juleaften.

Det kolde vintervejr er nemlig på retur, og mandag ryger termometeret i plus.

»Vi får typisk overgangsvejr, hvor der bliver dannet både det ene og det andet, når vi skifter fra koldt til lunere vejr.«

Det forklarer vagthavende meteorolog hos DMI, Klaus Larsen, mandag morgen, hvor vejrtjenesten advarer om meget glatte veje og risiko for let isslag over stort set hele landet.

»Vi har taget hul på en lidt våd uge, og vi får ikke solen at se lige med det samme,« understreger Klaus Larsen.

Mandag forventer han, at der kan falde mellem fem til otte millimeter nedbør, mens der i løbet af ugen samlet vil komme mellem 20 og 25 millimeter.

»Der er udsigt til mildt vintervejr helt frem til juleaften med fem til ti grader,« siger meteorologen.

Nattefrosten vender først tilbage natten mellem 23. og 24. december.

Så drømmer du om hvid jul, bliver det ikke i år, dine drømme går i opfyldelse.

Hvad julesneen angår, er der i hvert fald ikke meget håb at hente i den seneste prognose fra DMI.

»Der kommer et regnvejr ind fra sydøst frem om juleaften, som kan være med lidt slud eller tøsne i det nordlige Jylland, men for resten af landet tør jeg godt aflyse enhver tanke om hvid jul,« siger Klaus Larsen.