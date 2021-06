Kan du huske, hvordan det er at have bare tæer i sandalerne?

Hvis du endnu ikke har fundet sommertøjet frem, kan du roligt gøre det nu.

Efter et usædvanligt gråt, vådt og køligt forår er der nemlig snart mulighed for endelig at få lidt farve på de vinterblege ben.

Så langt meteorologernes prognoser rækker, er der nemlig udsigt til sommerligt og lunt vejr og kun enkelte byger.

(Arkivfoto) Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere (Arkivfoto) Foto: Mads Claus Rasmussen

»Det ser rigtig pænt ud,« lyder det fra vagthavende meteorolog på Danmarks Meteorologiske Institut, Thor Hartz, som går så vidt som at kalde den kommende uges vejr for »mere stabilt« og »sommerligt« med en del sol og temperaturer på den rigtige side af 20 grader.

»Det trænger vi også til efter den maj, vi har haft,« tilføjer han.

Efter et vejrmæssigt »lumsk« døgn, hvor sol og vind i bogstaveligste forstand har været temmelig ulige fordelt, står den nu endelig på sol og varme til alle.

Torsdag gik det voldsomt for sig i både Jylland og på Fyn, hvor der var kraftig regn og lokale skybrud flere steder, forklarer Thor Hartz.

Som det ses var der i går store forskelle på om man befandt sig i Øst- eller Vest-danmark hvad angår. Det prøver vi at rette op på. Selvom dagens starter mest skyet med spredte , så klarer det op med sol i første omgang til Jylland og senere også Øerne. pic.twitter.com/3NfcqmBhGA — DMI (@dmidk) June 4, 2021

»Det var Jylland og Fyn, der stod for skud torsdag, mens den østlige del af landet havde solrigt vejr. Det kunne man se på fordelingen af solskinstimer, hvor der på Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm var op mod 15 timers sol, var der nogle steder i Jylland kun to til tre solskinstimer.«

Der var også lokale skybrud og kraftig regn mange steder. Værst gik det ud over Nørrelykke på den nordlige del af Als, hvor der næsten kom dobbelt skybrud. På blot 30 minutter faldt der 29 millimeter regn.

Men den vagthavende meteorolog lover altså, at der er anderledes tørre og lune tendenser på vej til hele landet.

Selvom fredagen starter lidt skyet og med byger mange steder, lover han efterhånden »nogen eller en del sol til de fleste.«

»Dagen starter med skyer og spredte byger, men i løbet af dagen klarer det op i den vestlige del af landet med nogen eller en del sol. Ud på eftermiddagen kommer der også opklaring mod øst,« siger Thor Hartz og tilføjer:

»Det bliver startskuddet til en pæn periode med gode solchancer og mere tørt vejr. Temperaturerne kommer til at ligge mellem 17 og 22 grader i dag, mens vi lørdag lokalt kan komme op på 24 grader. Måske med enkelte lokale byger.«