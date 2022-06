Lyt til artiklen

Mandag er der set en stor skypumpe over Langeland.

Herdis Preil Damberg, der er meteorolog i DMI, fortæller, at der lige nu er perfekte vejrforhold for, at skypumper kan opstå.

Den opstod klokken cirka klokken 10.30 nord for Humble.

DMI har også selv modtaget billeder af skypumpen og kalder det »et flot eksemplar«.

»På dage som i dag, hvor vi har kulde i højden og opvarmning af jorden fra neden, får vi dannet kraftige byger. Samme vejrforhold og det faktum, at der ikke er ret meget vind, er perfekte forhold for, at skypumper kan dannes,« lyder det fra Herdis Preil Damberg.

Skypumper er et sjældent fænomen i Danmark, men DMI ser dem oftere og oftere, fordi danskerne er blevet gode til at dokumentere, når de opstår.

»Helt så sjældne er skypumper heller ikke. Vi får billeder hvert år, så i takt med, at flere kan filme og tage billeder, får vi flere og flere informationer om, at de har været dannet,« fortsætter hun.

Der findes ikke statistik over, hvor skypumper dannes eller hvor hyppigt, men de fleste skypumper i Danmark dannes formodentlig over vand i sommerhalvåret. Der er observeret få i vinterhalvåret.