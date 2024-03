Onsdagen er begyndt med et strejf af vinter, selvom vi altså er gledet et lille stykke ind i årets første forårsmåned.

»Der kom lidt slud og tøsne i nat, og det drypper stadig lidt op i Nordjylland,« som Trine Pedersen, vagthavende meteorolog hos DMI, siger det.

Hvilket i øvrigt også kan påvirke kørselsforholdene i de tidlige morgentimer, skal det lige nævnes.

Eksempelvis har Nordjyllands Politi meddelt, at der saltes i det meste af kredsen.

Men ellers bliver det en ganske tilforladelig onsdag.

»Det bliver en skyet dag, hvor det vil være stort set tørt,« siger Trine Pedersen fra DMI:

»Vi skal hen på eftermiddagen, før det begynder det at klare op østfra, så Bornholm får noget sol sidst på dagen.«

På den led bliver onsdagen også en forsmag på, hvad der vejrmæssigt venter forude.

»De næste mange dage får vi det her skifte mellem sol og skyer, men med stort set tørvejr,« forklarer meteorolog Trine Pedersen.

Imens vil temperaturerne givet et mere vedvarende strejf af vinter, hvor der vil være udbredt frostvejr om natten, mens der om dagen højst vil være 3-8 grader.

Ligesom i dag.

»Der ligger et stort højtryk over Skandinavien, der giver det her forholdsvist stabile, men også lidt kølige vejr,« siger Trine Pedersen fra DMI.