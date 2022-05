Mandagen i gennem bliver ikke noget at skrive om, men torsdag bliver det rigtig spændende.

»Vi er ved at få noget front ind over med regn, den kommer dog først i løbet af natten. Vi får en dag i det jyske og det fynske med masser af skyer.«

Sådan lyder det fra vagthavende meteorolog, Klaus Larsen, ved DMI.

Selvom den står på skyer i det vestlige Danmark, så står den på solskin i det østlige.

Temperaturen kommer til at ligge på omkring 18 grader med svag til jævn vind.

Torsdag kan gå hen og bliver rigtig spændende.

For det kan blive årets første meteorologiske sommerdag med temperaturer op til 27 grader.

»De kommende dage stiger temperaturen, og allerede onsdag vil den ligge på 23 grader. Torsdag kommer vi op på 25 – 27 grader. Det er dog ikke sikkert, at det holder tørt.«

Her er dagens vejr for de fire største byer i Danmark:

Aalborg får tåge, men den vil være væk inden så længe. Dagen i gennem vil dog være temmelig skyet. Temperaturen kommer op på 17 grader.

Aarhus bliver mere og mere skydækket i løbet af dagen. Der er østenvind, så temperaturen vil være på omkring 15-16 grader.

Odense er den by med flest skyer i løbet af i dag. Temperaturen vil dog være en tand varmere end i Aarhus.

København vil være den by, der får mest sol i løbet af dagen. Der går nemlig et stykke op af dagen før at det bliver skyet. Temperaturen vil ligge på 16-17 grader.