Masser af skyer. Masser af vind. Og så lige en lille smule sol til de heldige.

Sådan lyder dagens vejrudsigt med få ord.

Og vejrguderne går altså ikke særlig højt op i det med at fordele sol og vind lige.

I hvert fald ikke på en onsdag, som tegner grå og trist i de sydlige egne, men med opklaring og sol til de nordlige.

»Lige nu (onsdag morgen, red.) er Danmark helt indhyllet i skyer, men det begynder at klare op fra nordvest, og det bliver det nordvestlige Jylland, der først får solen at se.«

Det siger vagthavende meteorolog hos Danmarks Meteorologiske Institut, Henning Gisselø, onsdag morgen.

Han forklarer, at landet bliver delt af en usynlig linje fra Esbjerg over Odense og til København.

»Syd for denne linje skal man ikke sætte næsen op efter at få solen at se,« siger han.

Temperaturerne kommer til at ligge i den milde ende – omkring seks grader.

Til gengæld kommer der temmelig meget vind – den bliver »jævn til frisk.«

»Det bliver en forholdsvis blæsende dag,« fortæller den vagthavende meteorolog og gør opmærksom på et varsel for torsdag, hvor der er risiko for vindstød af stormstyrke ved kysterne i det nordjyske.

København, Aarhus, Odense og Aalborg

Når det gælder onsdag og vejret i de fire største byer, som vi altid plejer at kaste et blik på her til sidst, så bliver sol og vind heller ikke helt ligeligt fordelt.

Kort fortalt får aalborgenserne får det flotteste vejr. Aarhusianerne følger godt efter, mens folk i både Odense og København må håbe på at få et glimt af solen lige inden, den går ned igen.

»Aalborg får den pæneste dag, hvor det klarer op allerede i løbet af formiddagen. Det bliver ikke skyfrit, men med vekslende skydække,« siger Henning Gisselø og tilføjer:

»Aarhus kommer nok også med på den vogn, men først i eftermiddag, mens det er lige på vippen i Odense og København.«

De kommende dage kommer vejret til at skifte mellem en skønsom blanding af skyer, sol, regn og byger – og en pæn omgang blæsevejr.

»Det er den milde vintertype, vi har fat i, og vi går ind i en periode med meget skiftende vejrtyper. Vi er kommet ind i et vejrregime, hvor vi får lavtryk fra Atlanten, og det giver et flow af meget omskifteligt, men ikke særlig koldt vejr,« siger Henning Gisselø.

Og så bliver det som nævnt til tider ret blæsende, men det vender DMI – og vi på B.T. – naturligvis stærkt tilbage til de kommende dage …