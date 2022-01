Forhåbentlig nåede du at nyde torsdagens fine vintervejr med masser af sol og skyfri himmel?

For hvis du udsatte løbe- eller gåturen, kan du desværre godt lægge solbrillerne langt væk og bevæbne dig med både regntøj og paraply.

Fredagens vejr bliver nemlig en anderledes blanding af gråt og vådt vejr.

Vagthavende meteorolog hos DMI, Trine Pedersen, kalder det faktisk »lidt af det hele.«

For selvom den front, der er på vej ind over landet, giver skyer, udbredt regn og slud til store dele af landet, så kan jyderne og fynboerne faktisk være heldige at få lidt sol i løbet af dagen.

»I går (torsdag, red.) var en enlig svale med fuld solskin. Det blev hurtigt afløst af en front, og fredagen starter med skyer og regn og måske også lidt slud,« siger Trine Pedersen.

Mens det på Sjælland og øerne mest bliver en grå og kølig affære, så kan man altså vest for Storebælt få lidt pauser ind imellem, hvor der kommer »lidt sol.«

»Indimellem kommer der dog byger – mest som regn, men måske også som slud og hagl. Ja, der kommer sådan set lidt af det hele,« forklarer hun.

Temperaturerne ligger stadig i den kølige ende med mellem en til fire graders varme.

Det vejrbillede viser sig også klart i de fire største byer.

København

»København trækker nitten og får overskyet vejr hele dagen. Det regner godt nok ikke endnu (omkring klokken halv seks fredag morgen, red.), men det kommer nok lige, når folk skal til at på arbejde ved syv- eller ottetiden,« siger Trine Pedersen

Odense og Aarhus

På både Fyn og i Østjylland er der udsigt til overskyet vejr med regn, men meteorologen forventer dog, at det klarer op i løbet af dagen i både Odense og Aarhus.

»Her kommer der lidt sol og nogle byger indimellem, men det ender nok alligevel med mest regn,« siger Trine Pedersen.

Aalborg

I den nordjyske metropol er der derimod de bedste chancer for opklaring og sol.

Trine Pedersen mener også, at det er på de kanter, at der vil være størst chance for at bygerne slår over i noget hvidt.

Dog understreger hun, at det bortset fra det udprægede gråvejr i København og på resten af Sjælland, er ret marginale regionale forskelle i vejrudsigterne denne fredag.

Weekendvejret bliver også »til den kølige side,« og overordnet set kalder den vagthavende meteorologen weekenden for »kølig og ret skyet.«

Til gengæld kommer der en midlertidig pause i det kolde vinterlige vejr i den kommende uge, hvor varmen vender tilbage, men den tid, den sorg – eller glæde – alt efter, hvordan man nu har det med den slags.

God weekend.