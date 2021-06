Sidste skoledag, sommerferie og solskinsvejr???

Det ville være dejligt, hvis der var en naturlig sammenhæng mellem skoleferier og solskinstimer, men sådan er virkeligheden desværre ikke altid.

Der lyder dog optimistiske toner fra Danmarks Meteorologiske Institut på dagen, hvor skoleeleverne smider bøgerne til hjørne for en stund.

Selvom temperaturerne ikke kommer meget over 20 grader, og solen gemmer sig bag skyerne, så er vagthavende meteorolog Frank Nielsen alligevel fortrøstningsfuld:

I dag er sidste skoledag for mange, vejret ser ud til at blive en skyet affære til at starte med☁️, men meget behageligt vejr Vejret i dag vil minde om de foregående dage. pic.twitter.com/Q3omyQkeMa — DMI (@dmidk) June 25, 2021

»Vi får egentlig meget pænt vejr,« siger han om udsigterne for både fredag og weekenden.

Med andre ord bliver det hverken rigtig koldt eller rigtig varmt, men »lunt, mest tørt og med enkelte byger.«

Og så altså også noget skyet.

»Skyerne kommer til at drille lidt. Det er lige før, den bedste måde at beskrive vejret i dag er ved at sige, at i dag og i går kommer til at ligne hinanden,« siger meteorologen og henviser til en torsdag, som trods lidt gråt og skyet vejr alligevel føltes meget behagelig.

»Hvis man er meget uheldig, kan man få en lille byge, men ellers bliver det mest tørt,« tilføjer han.

Frank Nielsen forudser, at nogenlunde det samme billede vil gentage sig lørdag.

Selvom fodboldfeberen nok skal få temperaturen til at stige hos de fleste, så bliver de omkring 20 grader meget behageligt til EM-bold både i stuen eller udenfor ved en storskærm, forsikrer han.

Men det er, når vi begynder at kigge på næste uges prognoser, at det bliver rigtig spændende – hvis man altså er så heldig at have ferie.

Der er nemlig tegn i sol, måne og vejrkort på, at vi igen rammer de 25 grader.

»Der er pil opad. Det er stadig noget usikkert, hvor godt det bliver, men det ligner rigtig fint dansk sommervejr,« siger Frank Nielsen.