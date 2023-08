Vejr for enhver smag.

Sådan beskriver DMI selv torsdagens og – ikke mindst – de kommende dages vejr.

Kort sagt kommer dagene til at veksle mellem sol, skyer og byger, kun afbrudt af lørdag som en ubehagelig joker.

Torsdag er der også sol og skyer til alle. Dog ikke på samme tid.

»Vi deler landet op i dag. Her til morgen er der mange skyer over det jyske. Faktisk er der ingen sol lige nu, men efterhånden bliver det en pæn soldag i Jylland med tørvejr og temperaturer på et par og 20 grader.«

Det fortæller vagthavende meteorolog hos Danmarks Meteorologiske Institut, Henning Gisselø, som desværre ikke samme positive meldinger til sjællænderne.

Her bliver det nemlig lige modsat:

»Her får vi nok en formiddag med huller i skyerne og nogen sol. Til gengæld ser det ud til, at der kommer flere skyer og en enkelt regn- eller tordenbyge forbi i løbet af eftermiddagen,« siger Henning Gisselø.

»I løbet af dagen går vi mod mere sol i det jyske og mere skyet i den østlige del af landet.«

Fynboerne kommer til at ligge lige midt i mellem og får nok også solen at se og ikke mange byger, lover den vagthavende meteorolog.

Vinden bliver generelt svag til let fra skiftende retninger, og temperaturerne kommer på landsplan til at ligge mellem 17 og 22 grader.

De kommende dage bliver også en vekselvirkning mellem sol og skyer. Eller, som Henning Gisselø kalder det, »udramatisk dansk sommervejr.«

»De kommende dage ser vejret ud til at opføre sig ganske fordrageligt. Vi kan se frem til en blanding af sol og skyer krydret med enkelte byger og dagstemperaturer lidt over de 20 grader,« lyder det fra meteorologen.

Men her er det så, at lørdag skiller sig ud som det »dramatiske højdepunkt.« Her skal et regnvejr nemlig passere landet.

Herefter vender vi efter alt at dømme tilbage til den vejrtype, som meteorologerne kalder »nogen sol med spredte byger.«

»Det bliver ikke for alvor varmt. Man kunne kalde det lidt typisk dansk sommervejr.«