Kloakker, der løber over, og oversvømmede kældre.

Det kan blive scenariet, når en koldfront mandag rammer Danmark og bringer et gedigent uvejr ind over store dele af landet.

Fronten går i land ved Vestkysten ved middagstid, og trækker derefter hen over landet.

DMI varsler skybrud, hagl, torden og kraftige vindstød.

Heldigvis er der meget, du selv kan gøre for at undgå at stå i vand til ankler i pulterkammeret.

Beredskabsstyrelsen opfordrer på Twitter til, at du følger meldingerne fra meteorologerne og husker nogle enkle tips til, hvordan du sikrer dit hus.

»Hvis du har en kælder, er der risiko for, at den kan blive oversvømmet. Men du kan med få, enkle forholdsregler forebygge de værste skader,« skriver beredskabet i sin meddelelse.

Faktisk gælder det om at være godt forberedt og bruge timerne, inden uvejret rammer, til at tjekke huset.



Varsler om uvejr i forskellig grad i hele landet i løbet af dagen. Følg med hos @dmidk, og husk vores beredskabstips https://t.co/IueaJzL7Xa https://t.co/sjuNU4PymI pic.twitter.com/eAudjZaSeF — Beredskabsstyrelsen (@BRSdk) June 26, 2023

»Sørg for at have kraftig afdækningsplast og sandsække ved hånden, så du kan dække gulvafløb og toilet, hvis det bliver nødvendigt,« skriver Beredskabsstyrelsen.

Det er også vigtigt at lukke vinduer og døre og kontrollere, at alle åbninger udadtil er dækket til med sandsække eller andet.

Du bør naturligvis også sikre dig, at afløb, riste og tagrender uden for ikke er stoppet til.

Og er du ikke hjemme, men kører rundt i trafikken, så opfordrer Beredskabet dig til at holde ind til siden, hvis du bliver fanget i et skybrud.

Er uheldet ude, og vandet vælter op ad kloakken, så gælder det om at sørge for ikke at komme i direkte kontakt med det. Det kan nemlig være sundhedsskadeligt.