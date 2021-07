Det er sveddryppende fugtig-varmt som i troperne. Men det er ikke troperne. Det er Danmark.

Men selv om vi er på hjemlige breddegrader, er det næsten ikke til at fatte, hvor meget vand der hamrede ned fra oven torsdag i flere massive skybrud efter hinanden særligt over Fyn.

»Enorme regnmængder ser ud til at have ramt den nordøstligste del af Fyn. I et område vest for Kerteminde og nordpå mod Fyns Hoved tyder alt på, at der fra middag og frem til aftenen er faldet mellem 50-100 millimeter regn - stedvis måske mere! Normalen for hele juli er 65,8 millimeter,« skriver DMI i et tweet fredag formiddag.

En tekst der - meget passende - også indeholder emojien, der til forveksling ligner Edvard Munchs berømte maleri ‘Skriget’ i piktogramform.

Normalen for nedbør i hele juli måned er knap 70 mm. Torsdag eftermiddag og aften faldt der på det nordøstlige Fyn op til og nogle steder mere 100 millimeter.Foto: Byrd Vis mere Normalen for nedbør i hele juli måned er knap 70 mm. Torsdag eftermiddag og aften faldt der på det nordøstlige Fyn op til og nogle steder mere 100 millimeter.Foto: Byrd

Risiko for skybrud fredag Der er risiko for kraftig regn, der kan lokalt falde mellem 30 og 50 mm i varslingsperioden. Der er også risiko for lokale skybrud med mere end 15 mm på 30 min. Vær opmærksom på, at lavtliggende områder som f.eks. kældre, vejbaner og viadukter kan oversvømmes. Store mængder vand påvirker trafikken, og der er risiko for strømafbrydelser. Tjek tagrender, nedløbsrør og afløbsriste nær din bolig. Luk vinduer og døre. Nedsæt hastigheden, mens du kører, for at undgå akvaplaning, og kør ikke ud i vand, hvor du ikke kan vurdere dybden. Område: Vest- og Sydsjælland samt Lolland-Falster, København og Nordsjælland og Bornholm. Kilde: DMI

Og begrebet ‘farligt vejr’ og ‘voldsomt vejr’ risikerer også at ramme særligt det vestlige Danmark i løbet af fredag og hen over weekenden, advarer DMI i sin seneste varsling.

Så det gælder om at få ryddet eventuelle opmagasinerede møbler og andre værdier op fra kælderen, hvis man bor i nogle af de områder, der kan blive ramt. Hvis altså man har en kælder, forstås.

Odense by gik heller ikke ram forbi, da massive skybrud væltede ned over Fyn torsdag eftermiddag og til langt ud på aftenen.

Flere biler gik i stå midt i lokale ‘swimmingpools’ på vejbanen i den nordøstlige del af byen. Og kældre inde i midtbyen svømmede over, som en B.T.-læser også har dokumenteret, mens hun sjapper rundt i ankelhøjt vand i sin ejendom.

Odense torsdag aften. Fredag varsles der mere vand fra oven.Foto: Byrd Vis mere Odense torsdag aften. Fredag varsles der mere vand fra oven.Foto: Byrd

Blandt andet ved Otterup løb Odense Å over sine bredder, så trafikken gik i stå. Enkelte bilister måtte ligefrem efterlade deres køretøjer og gå eller rettere vade væk fra stedet, indtil vandet begyndte at trække sig tilbage.

Med varsling om skybrud flere steder i Jylland og Fyn igen i dag følger bt.dk situationen løbende.

Når eller hvis himlen åbner sig dér, hvor du befinder dig, opfordrer vi derfor hermed læserne til at indsende fotos og video til redaktionen.

Du kan sende dine eventuelle videoer og stillbilleder til: jahh@bt.dk eller mail på 1929@bt.dk