DMI har lørdag udsendt varsel om skybrud og torden for store dele af landet.

Det er nærmest kun de absolut sydligste og nordligste egne samt Bornholm, der ifølge DMI kan lade frygten for en ordentlig byge fare.

Varslet fra DMI hedder 'Risiko for voldsomt vejr'. Det betyder, at der kun er muligt, men ikke sikkert, det voldsomme vejr vil ramme.

Men der, hvor det voldsomme vejr vil ramme, kan man så også se frem til en ordentlig mængde nedbør og torden.

I et bredt bælte henover landet er der med andre ord risiko for, at man kan opleve mellem 15 og 25 mm regn på blot en halv time - hvilket er definitionen på et skybrud.

Et skybrud finder oftest sted, når et nedbørsområde bevæger sig meget langsomt over et område. Dermed kan bygerne nå at smide meget vand på et lille område på kort tid.

Fra Aalborg i nord til Esbjerg i sydvest og østpå mod København kan man med andre ord risikere, at lørdagen bliver en våd og tordenfyldt omgang.

DMI risiko for skybrud og torden. : https://t.co/HsShtHFM2H pic.twitter.com/J2FMWbQJsw — DMI (@dmidk) 18. maj 2018

På sin hjemmeside skriver DMI følgende:

'Lun og relativ fugtig luft ligger over Danmark og i takt med at temperaturen stiger i løbet af lørdag dannes byger rundt omkring, som stedvis kan blive ret kraftige og med torden. Da vinden i atmosfæren over Danmark samtidig er ganske svag vil bygerne, når de er dannet, ikke bevæge sig ret hurtigt. Det betyder, at de kan nå at kaste relativ meget vand af sig over samme området på kort tid,' skriver meteorolog Lars Henriksen.

Skybrudsvarslet gælder helt frem til lørdag aften klokken 20.00.

Ellers ser lørdagen ud til at følge opskriften fra de forrige dage, hvor sol og temperaturer på den gode side af 20 grader vil ramme store dele af landet. Ud på eftermiddagen kan flere steder begynde at opleve byger - og nogle af dem med store mængder nedbør.