Regnen siler i øjeblikket ned flere steder i landet, og det er på trods af, at man egentlig havde forventet, at det ville stoppe.

Sådan fortæller vagthavende meteorolog hos DMI, Lars Henriksen.

»Vi tænkte, at det skulle stoppe nu her, men det vil altså anderledes, så lige nu har vi meget kraftig regn i det nordlige Sjælland, hvor der fortsat er skybrud, mens vi har varsler ude andre steder i landet,« siger han.

DMI har i øjeblikket varslet om risiko for skybrud i store dele af Jylland, mens meldingen altså går på skybrud i det nordvestlige del af Sjælland og Fyn.

»Vi har ikke nogen målinger endnu, men vi hører fra beredskabet, at der ved Kerteminde er faldet rigtig, rigtig meget vand. Det ser ud til at have været voldsomt,« lyder det fra Lars Henriksen.

Mens det regner voldsomt i nogen steder af landet, så er der andre steder, hvor der ikke er faldet så meget som en dråbe.

Og sådan bliver det formentlig også fredag, fortæller Lars Henriksen.

»På Bornholm vil der sidst på natten og tidligt på morgenen være mange skyer og længere perioder med regn og torden. På Sjælland vil det være en dag med lokale byger, mens den vestlige del af landet kan se frem til en dag med masser af regn,« siger han.

»Jeg vil ikke blive overrasket, hvis vi ser skybrud igen.«