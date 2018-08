Det har været en rekordvarm sommer. Ikke bare i Danmark, men i det meste af verden.

Nu viser et satellitfoto fra NASA, hvor brændende varm store dele af kloden stadig er.

Fotoet, som er fra den 22. august, viser, at der tydeligvis stadig er voldsomme brande at nedkæmpe.

Ikke mindst i Nord- og Sydamerika.

Sådan ser verden i brand ud ifølge NASAs foto. Foto: NASA Vis mere Sådan ser verden i brand ud ifølge NASAs foto. Foto: NASA

Ifølge forskere fra Montana statsuniversitet, skyldes den store stigning i naturbrande i disse områder flere faktorer.

Udover lav luftfugtighed, kraftig vind og ekstremt høje temperaturer, har Nord- og Sydamerika også været ramt af langvarig tørke, lyder det fra forskerne.

Også Australien lyser godt op, og det er ifølge NASA et dårligt tegn.

I en pressemeddelse skriver de, at selv om naturbrande er normale om sommeren, er det nu på 3. måned officielt vinter i Australien.

Men det har været den varmeste sommer siden 1910. Og det har altså forlænget brand-sæsonen med foreløbig to måneder.

Den største koncentration af brande finder man dog i Afrika.

Her er den sydlige del af kontinentet en stor rød plamage.

Men ifølge NASA er den primære årsag til dét sandsynligvis en anden end den sensationelt varme sommer.

Nemlig påsatte brande.

I Afrika er det normalt, at landmændene efter endt høst brænder markerne af for at rydde jorden for uønskede planter.